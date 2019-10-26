السفير البريطاني في العراق يحذر من الذهاب الى المجهول

دعا السفير البريطاني في العراق جون ولكس، السبت، الى ضبط النفس، وفيما حذر من الذهاب الى المجهول، شدد على ضرورة اجراء اصلاحات فورية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال ولكس في تصريح تابعته الخليج 365، "نطلب من القوات الامنية ضبط النفس والمتظاهرين ان يكونوا سلميين من اجل حماية الممتلكات العامة والخاصة"، مشددا على ضرورة "احترام الحق للتظاهر السلمي".

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واضاف ان "الحل المناسب يكون ادخال الاصلاحات الضرورية من اجل احراز تقدم فيما يخص المطالب المشروعة للشارع من خلال خلق فرص عمل وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد ورفع اداء المؤسسات الرسمية"، معتبرا ان "من يفكر بالقمع والظلم والعنف فلن يؤدي الى شيء غير القتل والتدمير والمخاطر والتوجه نحو المجهول".

واكد ان "المملكة المتحدة تؤيد الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي بادخال الاصلاحات العاجلة من اجل توفير المطالب المشروعة للشارع".