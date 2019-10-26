افاد مصدر امني، السبت، بأن عناصر في تنظيم "داعش" هاجموا نقاط امنية في ناحية ابي صيدا بديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على عدد من النقاط الامنية في قر ية ابو كرمة بناحية ابي صيدا في ديالى". واضاف ان "اهالي القرية يطالبون بارسال تعزيزات عسكرية فورا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'داعش' يهاجم نقاط امنية في ناحية ابي صيدا بديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.