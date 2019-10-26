سائرون تعلن انها ستكون معارضة في مجلس النواب

اعلنت كتلة سائرون النيابية، السبت، ذهابها الى المعارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعت الكتل السياسية ان تحذو حذوها وان يكونوا على مستوى الحدث.

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، "بعدما اريق دم المتظاهرين السلمين المطالبين بالحقوق المشروعة ومنتسبي القوات الامنية بطريقة يندى لها جبين الانسانية"، مبينا انه "نظرا لتفاقم الامور واتجاه الاوضاع الى حافة الانهيار وعدم وجود خطوات حكومية حقيقية لاصلاح الوضع العام وادارة الازمة الازمة وبما يتنساب وخطورتها فانه صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الاخلاقية والوطنية للحفاظ على استقرار العراق وسلامة شعبه وعدم الذهاب به الى المجهول".

واضاف الطرفي، ان "كتلة سائرون البرلمانية تعلن انها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم في البرلمان، لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة"، داعيا الكتل السياسية الى ان "تحذوا حذو سائرون من اجل تمرير هذه الاصلاحات واملنا كبير بعقلاء الوطن والمخلصين ان يكونوا على مستوى الحدث لبلورة موقف وطني يصون مستقبل العراق سلامة شعبه".