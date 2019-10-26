وزير الداخلية يأمر بتوزيع المياه والعصائر على المتظاهرين

امر وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان الوزير ياسين طاهر الياسري، امر قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في ساحة التحرير بتوزيع مياه الشرب والعصائر على المتظاهرين".

واضافت ان "الوزير دعا المتظاهرين الى الحفاظ على السلمية"، لافتا الى انه "اكد ان قواتنا متواجدة لحمايتكم".