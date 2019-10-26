واسط تعطل الدوام غداً ومحافظها يعلن رفع الحظر اعتباراً من صباح الغد

وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نشكر شباب واسط المتظاهرين لانضباطهم وسلميتهم هذا اليوم، ونحن معهم في كل مطالبهم ونكفل لهم حرية التظاهر وتوفير الحماية لهم ولأماكن اعتصامهم.. وأقول لهم، لا تصدقوا الأخبار الكاذبة.. فنحن منكم ومعكم قلبا وقالباً".وأضاف :"أحيي بسالة وأصالة قواتنا الأمنية وتعاملها المهني العالي مع الأحداث رغم تعقيدها، وتعاملهم بأعلى درجات ضبط النفس، وجهودهم الجبارة في حماية المتظاهرين".

وأكد المياحي، أنه "سيتم رفع حظرالتجوال اعتبارا من صباح الغد وعودة الحياة الطبيعية في كل مناطق المحافظة"، معلناً "غداً الأحد عطلة رسمية في ذكرى رحيل النبي الأكرم (ص)".

