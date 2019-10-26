مصدر: استمرار اطلاق القنابل الصوتية على المتظاهرين في ساحات التحرير والطيران والخلاني

أفاد مصدر محلي، السبت، باستمرار إطلاق القنابل الصوتية على المتظاهرين في ساحات التحرير والطيران والخلاني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين بعد تفريقهم في ساحة التحرير تفرقوا في ساحات الطيران والخلاني وشارع الرشيد".
وأضاف أن "القوات الأمنية لا زالت مستمرة بإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع على المتظاهرين".
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