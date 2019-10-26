بالصور.. نزول سرايا السلام الى الشارع لحماية المتظاهرين في كربلاء

افاد مراسل السومرية في كربلاء، بنزول سرايا السلام الى الشارع لحماية المتظاهرين في كربلاء.

وقررت حكومة كربلاء، امس الجمعة، إعلان حظر التجوال في المحافظة حتى ظهر اليوم السبت، قبل ان تمدده حتى اشعار اخر.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.