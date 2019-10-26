كاظم الساهر يغرّد بشأن تظاهرات العراق

غرد الفنان العراقي كاظم الساهر، السبت، بشأن التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات البلاد. وقال الساهر في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، :"سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم". وأضاف الساهر :"أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

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