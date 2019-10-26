متظاهرون يرفعون العلم العراقي امام باب القنصلية الايرانية في كربلاء

رفع متظاهرون العلم العراقي، السبت، امام باب القنصلية الايرانية في كربلاء.
وقال مراسل السومرية، إن المتظاهرين وصلوا القنصلية الايرانية في كربلاء ورفعوا العلم العراقي امام بابها، قبل أن ينسحب قسم منهم الى ساحة الاعتصام.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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