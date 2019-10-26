حزب 'عمل' يدعو لتنفيذ المطالبات الشعبية وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي

وذكر الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"يوم مؤلم آخر يعيشه العراق في الخامس والعشرين من تشرين الأول يضاف إلى سلسلة الأيام العصيبة التى مر بها الشعب وهو يدفع ثمن المطالبة بحياة حرة كريمة، يدفع دما طهورا يراق على ذلك المنحر صَوت الوجدان الشعبي الذي نسمعه اليوم يُلزِمنا جميعا أن نشهر كلمة الحق دون محاباة أو اتباع طرق ملتوية على حساب الحقيقة وتسامياً فوق كل مصلحة حزبية أو فؤية تنخر وتهدم من جرف المصالح العليا للشعب حقوقا واستحقاقاً".وأضاف أنه "في هكذا منعطفات حادة يمر بها الوطن المفدى لابد أن يكون لنا موقف صادق صادح تجاه مطالب الشعب الأبي فمن لم يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية أمانة وعهدا وهو الماسك بعصمة القرار وزمام الامور عليه أن يتنحى فاسحاً المجال لمن يستطيع قيادة المركب الوطني".

وأوضح الحزب، :"لقد اتضح بما لايقبل أي شك عجز الحكومة ومجلس النواب التام عن تلبية مطالب الحراك الشعبي والأوضاع بمجملها رغم وعود قطعتها وعهود الزمت بها نفسها ولم تفي حقها".



ودعا الحزب، الرئاسات الثلاث إلى "التوجه الجاد والسعي الحثيث لتنفيذ المطالبات الشعبية والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي، وتعديل الدستور وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتشكيل محكمة متخصصة بقضايا الفساد ونهب المال العام".

وأعرب عن "استهجانه استغلال بعض الكتل السياسية هذا الظرف العصيب من أجل التزاحم وعقد الصفقات بغية الحصول على مغانم ومناصب بينما كان الأجدر بها وعليها التوجه للبحث عن مخارج للازمة الحادة العاصفة بالوطن والشعب".

وبين الحزب، أنه "إذ يعلن تأييده ووقوفه التام مع مطالب الشعب المحقة يهيب بالجماهير المتظاهرة بالحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة".

وأكد، أن "حزب عمل الوليد من رحم معاناة الشعب والوطن يمتلك رؤية واضحة اتجاه خارطة طريق ترسم سبل المشاركة الفعالة لمجتمعنا في المرحلة القادمة بما يخص تعديل الدستور وتوزيع الثروات وفلسفة النظام السياسي بما يليق بالعراق وشعبه وتجسد الحلول المستقبلية الناجحة من خلال دولة مدنية قوية وعادلة".

وتابع الحزب، :"عاش العراق عصياً على الاعادي حيثما كانوا وعاش شعب العراق أبياً شامخاً موحداً رغم صروف الدهر والرحمة لشهدائه الأبرار".

