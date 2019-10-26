وأضاف أنه "في هكذا منعطفات حادة يمر بها الوطن المفدى لابد أن يكون لنا موقف صادق صادح تجاه مطالب الشعب الأبي فمن لم يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية أمانة وعهدا وهو الماسك بعصمة القرار وزمام الامور عليه أن يتنحى فاسحاً المجال لمن يستطيع قيادة المركب الوطني".
وأوضح الحزب، :"لقد اتضح بما لايقبل أي شك عجز الحكومة ومجلس النواب التام عن تلبية مطالب الحراك الشعبي والأوضاع بمجملها رغم وعود قطعتها وعهود الزمت بها نفسها ولم تفي حقها".
وأعرب عن "استهجانه استغلال بعض الكتل السياسية هذا الظرف العصيب من أجل التزاحم وعقد الصفقات بغية الحصول على مغانم ومناصب بينما كان الأجدر بها وعليها التوجه للبحث عن مخارج للازمة الحادة العاصفة بالوطن والشعب".
وبين الحزب، أنه "إذ يعلن تأييده ووقوفه التام مع مطالب الشعب المحقة يهيب بالجماهير المتظاهرة بالحفاظ على سلمية التظاهرات والحذر من المتصيدين الذين يحاولون خلط الأوراق وإيقاع الفتن بين أبناء البلد الواحد من خلال القيام بأعمال السلب والنهب والاعتداء الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة".
وأكد، أن "حزب عمل الوليد من رحم معاناة الشعب والوطن يمتلك رؤية واضحة اتجاه خارطة طريق ترسم سبل المشاركة الفعالة لمجتمعنا في المرحلة القادمة بما يخص تعديل الدستور وتوزيع الثروات وفلسفة النظام السياسي بما يليق بالعراق وشعبه وتجسد الحلول المستقبلية الناجحة من خلال دولة مدنية قوية وعادلة".
وتابع الحزب، :"عاش العراق عصياً على الاعادي حيثما كانوا وعاش شعب العراق أبياً شامخاً موحداً رغم صروف الدهر والرحمة لشهدائه الأبرار".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب 'عمل' يدعو لتنفيذ المطالبات الشعبية وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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