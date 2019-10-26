بالوثيقة.. طلب برلماني لاستجواب عبد المهدي

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم النائب عدنان الزرفي تتضمن دعوة لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان. وكان مصدر برلماني افاد، اليوم السبت، بأن النائب عدنان الزرفي اكمل الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.

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