الصدر يحذر من انزلاق العراق في 'اتون الفتنة'

وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلاً، فهل (التمسك بالسلطة) حل؟.. بينما لا قدرة لها على انهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له".وأضاف :"إذا لم تستطع السلطة ان ترمم ما افسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم، واذا اردتم من الشعب ان لا يَقتُل ولا يَحرِق - وهو المتعيّن - فيا ايها الفاسدون كفوا ايديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا".

وأوضح الصدر، :"إنما هم ثلة ارادوا الكرامة وارادوا العيش الرغيد وارادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين... افبالنار يدفعون ام بالحسنى والخير يجازون؟"، مؤكداً :"هم ثلة قد نجحت وبامتياز بالضغط على الفاسدين فاجبروهم على التراجع ومحاولة الاصلاح... افلا تعينهم يا (رئيس الوزراء) لكي تكمل ما تدعيه من مشروع الاصلاح!!؟".



وتابع الصدر، :"كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الاهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب"، مبيناً :"أني ان كنت متهما بركوب الموج كما وانني حاولت الاصلاح سابقا... فاليوم تقع المسؤولية على كبار الشعب وحكمائهم لدرء الفتنة فورا... والا فلات حين مندم".

وختم الصدر بالقول،: "إستقيلوا قبل ان تُقالوا.. او اصلحوا قبل ان تُزالوا.. والا فلات حين مناص".