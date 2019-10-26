محافظ النجف: اعادة المفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع خطوة غير موفقة

اعتبر محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان اعادة المفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع خطوة غير موفقة، فيما شدد على ضرورة ضخ دماء جديدة للتطوع.
وقال المحافظ لؤي الياسري في حديث لـ الخليج 365، "طلبنا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح مركز تطوع لوزارة الدفاع في النجف وليس عبر الانترنت حتى يقدم ابناء المحافظة وياخذون حصتهم من التعيين".
واضاف "اشكلنا على قضية المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية لان هذه القضية غير موفقة"، مشددا على "ضرورة ضخ دماء جديدة تاتي للتطوع، لان هؤلاء المفسوخة عقودهم تركوا المؤسسة الامنية سابقا".
يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر في وقت سابق اعادة المفسوخة عقودهم بالمؤسسات الامنية ومنها الحشد الشعبي.
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