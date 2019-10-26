سائرون: نأسف لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية

اعرب النائب عن سائرون امجد العقابي، السبت، عن اسفه لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "نواب سائرون حضروا للبرلمان من اجل المشاركة بعقد جلسة مجلس النواب، بعدد كامل"، مبينا "اننا نأسف لعدم حضور الكثير من النواب بسبب الأوضاع الامنية".

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واضاف "كان سبب حضورنا هو للتصويت على قرارات و مطالبات الشعب والمتظاهرين".

وقرر مجلس النواب الغاء جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم السبت، والخاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين.