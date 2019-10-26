اعرب النائب عن سائرون امجد العقابي، السبت، عن اسفه لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية.
وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "نواب سائرون حضروا للبرلمان من اجل المشاركة بعقد جلسة مجلس النواب، بعدد كامل"، مبينا "اننا نأسف لعدم حضور الكثير من النواب بسبب الأوضاع الامنية".
واضاف "كان سبب حضورنا هو للتصويت على قرارات و مطالبات الشعب والمتظاهرين".
وقرر مجلس النواب الغاء جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم السبت، والخاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر سائرون: نأسف لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.