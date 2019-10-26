الزرفي يكمل الاجراءات القانونية لاستجواب عبد المهدي في البرلمان

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن النائب عدنان الزرفي اكمل الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "النائب عدنان الزرفي اكمل الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي". واضاف انه "تم تقديم طلب الاستجواب الى رئاسة البرلمان".



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