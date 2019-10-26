اندلاع النيران مجددا ببناية المطعم التركي وسط بغداد

افاد مصدر برلماني، السبت، باندلاع النيران من جديد في بناية المطعم التركي وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران في داخل بناية المطعم التركي اندلعت مجددا". واعلنت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق من، اليوم السبت، اخماد جميع الحرائق داخل المطعم التركي وسط بغداد.

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