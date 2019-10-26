البرلمان يلغي جلسته المقرر عقدها اليوم

أفاد مصدر برلماني، بأن مجلس النواب قرر الغاء جلسته المقررة، اليوم السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "الغاء جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب".
يشار الى أن مجلس النواب قرر عقد جلسته، اليوم السبت، على خلفية الاحداث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها عشر محافظات عراقية للمطالبة بتنفيذ اصلاحات وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد والفاسدين.
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