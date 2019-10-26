افاد مصدر امني، السبت، بأن لواء من الرد السريع وصل الى ميسان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لواء من فرقة الرد السريع وصلت الى محافظة ميسان". واضاف المصدر ان "هذا اللواء قادم من العاصمة بغداد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول قوات من الرد السريع الى ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.