سائرون: سنحضر جلسة البرلمان اليوم لهذه الاسباب

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفيذاً لتوجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر علقت كتلة سائرون النيابية حضورها لجلسات مجلس النواب لحين ورود برنامج حكومي حقيقي يلبي طموح أبناء الشعب العراقي".وأضاف المعموري أن "كتلة سائرون انبثقت من رحم معاناة الشعب وسعت خلال فترة عملها تحت قبة البرلمان إلى دفع عجلة الإصلاح وتشريع القوانين التي تخدم المصلحة العليا للوطن".

وتابع المعموري أن "كتلة سائرون النيابية ستحضر جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها بعد قليل من أجل مناقشة طلبات المتظاهرين وتشريع القوانين اللازمة لتلبيتها"، لافتا الى أن "الكتلة ستناقش أيضاً حزم الإصلاحات المرسلة من السيد رئيس مجلس الوزراء".