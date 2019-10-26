سائرون: سنحضر جلسة البرلمان اليوم لهذه الاسباب

كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، السبت، عن سبب حضور كتلة سائرون النيابية لجلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم.
وأضاف المعموري أن "كتلة سائرون انبثقت من رحم معاناة الشعب وسعت خلال فترة عملها تحت قبة البرلمان إلى دفع عجلة الإصلاح وتشريع القوانين التي تخدم المصلحة العليا للوطن".
وتابع المعموري أن "كتلة سائرون النيابية ستحضر جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها بعد قليل من أجل مناقشة طلبات المتظاهرين وتشريع القوانين اللازمة لتلبيتها"، لافتا الى أن "الكتلة ستناقش أيضاً حزم الإصلاحات المرسلة من السيد رئيس مجلس الوزراء".
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