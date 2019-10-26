فرض حظر تجوال جزئي في السماوة

افاد مصدر امني، السبت، بفرض حظر التجوال الجزئي في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اعلان فرض حظر التجوال الجزئي في مدينة السماوة". وشهدت محافظة المثنى وتسع محافظات أخرى بينها العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة منذ يوم أمس للمطالبة بالاصلاح وتقديم الفاسدين للقضاء، فضلا عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح من الطرفين.

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