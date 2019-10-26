تنشر وكالة الخليج 365، صورا للمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد. واظهرت الصور غلق القوات الامنية بشكل كامل جسر الجمهورية، مع قيام عدد من المتظاهرين بتنظيف الساحة وتوزيع الطعام فيما بينهم، مع استمرار اعتصامهم. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ساحة التحرير قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.