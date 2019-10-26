الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد واستمرار حظر التجوال

أعلنت محافظة الديوانية، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد، فيما اكدت اسمرار حظر التجوال حفاظا على ارواح المواطنين. وقال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاحد المصادف ١٠/٢٧ مع استمرار حظر التجوال للأشخاص والمركبات بصورة تامة حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".



وشهدت الديوانية وتسع محافظات أخرى بينها العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة منذ يوم أمس للمطالبة بالاصلاح وتقديم الفاسدين للقضاء، فضلا عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح من الطرفين.

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