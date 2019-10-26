بالصور.. اخماد حريق المطعم التركي واسعاف المتظاهرين

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد. فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اسعاف متظاهرين اختنقوا بسبب اندلاع النيران في المطعم. Advertisements



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.