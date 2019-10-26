اختناق 30 متظاهرا اثناء محاولتهم عبور جسر الجمهورية وسط بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، باختناق 30 متظاهرا اثناء محاولتهم عبور جسر الجمهورية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "30 متظاهرا اختنقوا اثناء محاولتهم عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء وسط بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الاختناق جاء نتيجة رمي القوات الامنية المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لمنعهم العبور".



وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ يوم امس الجمعة تظاهرات كبيرة للمطالبة بعدد منم الاصلاحات بينها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل، حيث شهدت التظاهرات اعمال عنف ادت الى سقوط المئات بين الشهداء والجرحى من الطرفين. وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ يوم امس الجمعة تظاهرات كبيرة للمطالبة بعدد منم الاصلاحات بينها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل، حيث شهدت التظاهرات اعمال عنف ادت الى سقوط المئات بين الشهداء والجرحى من الطرفين.

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