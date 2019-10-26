رفع حظر التجوال جزئيا في بابل

افاد مصدر امني، السبت، برفع حظر التجوال بشكل جزئي في محافظة بابل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "رفع حظر التجوال في محافظة بابل بشكل جزئي". يشار الى أن محافظ بابل كرار العبادي قرر امس الخميس، فرض حظر التجوال في المحافظة على خلفية الاحداث التي رافقت التظاهرات المطالبة بالاصلاح، والتي شهدتها عشر محافظات يوم امس بينها بابل.

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