تكليف عبد الكريم خلف ناطقا باسم القائد العام للقوات المسلحة

أفاد مصدر أمني، السبت، بتكليف اللواء الركن عبد الكريم خلف ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. وقال المصدرفي حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تكليف اللواء الركن عبد الكريم خلف ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة".

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