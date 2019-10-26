تمديد حظر التجوال في كربلاء الى إشعار اخر

أفاد مصدر امني في محافظة كربلاء، السبت، بأن الحكومة المحلية في المحافظة قررت تمديد حظر التجوال الى اشعار آخر. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو، إن "الحكومة المحلية في المحافظة قررت تمديد حظر التجوال الى اشعار آخر". وقررت حكومة كربلاء، امس الجمعة، إعلان حظر التجوال في المحافظة حتى الثاني عشر ظهر اليوم السبت.

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