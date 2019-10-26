تنشر وكالة الخليج 365، ما سببه الحريق الذي اندلع في مبنى مجلس محافظة الديوانية. وادى الحريق الى الحاق اضرار مادية كبيرة في المبنى. يذكر ان متظاهرين غاضبين قاموا يوم امس باحراق مبنى مجلس محافظة الديوانية، الامر الذي دفع الحكومة المحلية بالمحافظة الى فرض حظر للتجوال. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مجلس الديوانية بعد احراقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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