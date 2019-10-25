اندلاع حريق في مبنى تابع لامانة بغداد وسط العاصمة

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في مبنى تابع لامانة بغداد وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل بناية تابعة لامانة بغداد ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان اسباب اندلاع الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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