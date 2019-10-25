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مقتل مدير مكتب نائب عن سائرون في الناصرية

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأن مدير مكتب النائب عن سائرون غايب العميري قتل بهجوم مسلح في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين اطلقوا النار باتجاه مدير مكتب النائب عن سائرون غايب العميري في مدينة الناصرية، ما ادى الى مقتله في الحال".

 

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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