مقتل مدير مكتب نائب عن سائرون في الناصرية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن مدير مكتب النائب عن سائرون غايب العميري قتل بهجوم مسلح في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين اطلقوا النار باتجاه مدير مكتب النائب عن سائرون غايب العميري في مدينة الناصرية، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".