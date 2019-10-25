اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ثلاثين عراقيا، فيما اشارت الى ارتفاع عدد المصابين الى ٢٣١٢ من المتظاهرين والقوات الامنية .
وأوضحت، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أن هذه الحصيلة كانت بمعدل ثمانية شهداء في بغداد وتسعة في ميسان وتسعة في ذي قار وثلاثة في البصرة وشهيد واحد في محافظة المثنى".
واشار بيان المفوضية الى "ارتفاع عدد المصابين الى ٢٣١٢ من المتظاهرين والقوات الامنية"، موضحا أن بغداد شهدت سقوط ١٤٩٣ مصابا، ومحافظة ذي قار ٩٠ مصابا، ومحافظة واسط عشرة مصابين، وفي محافظة المثنى ١٥١مصابا، وفي البصرة ٣٠١ مصاب، وفي محافظة الديوانية ١١٢، ومحافظة ميسان ١٠٥، وكربلاء 50".
واشارت مفوضية حقوق الانسان، الى "حرق وإلحاق الأضرار بخمسين مبنى حكومي ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل "، منوهة الى " اعلان حظر التجوال في محافظة ذي قار والبصرة والمثنى وواسط . ".
ودعت المفوضية كافة المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ودعوة القوات الامنية للحفاظ على اروح المتظاهرين .
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.