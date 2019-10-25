مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ٣٠ عراقيا

وقالت المفوضية في بيان جديد تلقت الخليج 365، ‏نسخة منه، إن فرقها وثقت ارتفاع عدد الشهداء من ‏المتظاهرين الى ‏‎30 ‎‏ شهيدا في المواجهات التي حصلت ‏بين القوات الامنية وحماية المقرات الحزبية ‏والمتظاهرين".‏وأوضحت، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، ‏أن هذه الحصيلة كانت بمعدل ثمانية شهداء في بغداد ‏وتسعة في ميسان وتسعة في ذي قار وثلاثة في البصرة ‏وشهيد واحد في محافظة المثنى".‏

واشار بيان المفوضية الى "ارتفاع عدد المصابين الى ‏‏٢٣١٢ من المتظاهرين والقوات الامنية"، موضحا أن ‏بغداد شهدت سقوط ١٤٩٣ مصابا، ومحافظة ذي قار ٩٠ ‏مصابا، ومحافظة واسط عشرة مصابين، وفي محافظة ‏المثنى ١٥١مصابا، وفي البصرة ٣٠١ مصاب، وفي ‏محافظة الديوانية ١١٢، ومحافظة ميسان ١٠٥، وكربلاء ‏‏50".‏



واشارت مفوضية حقوق الانسان، الى "حرق وإلحاق ‏الأضرار بخمسين مبنى حكومي ومقرات حزبية في ‏محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة ‏وبابل‎ ‎‏"، منوهة الى "‏‎ ‎اعلان حظر التجوال في محافظة ‏ذي قار والبصرة والمثنى وواسط‎ . ‎‏".‏‎ ‎‎ ‎ودعت المفوضية كافة المتظاهرين بالحفاظ على سلمية ‏التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة ‏ودعوة القوات الامنية للحفاظ على اروح المتظاهرين‎ .‎

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