البرلمان يخصص جلسة الغد لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات

أعلن مجلس النواب، الجمعة، تخصيص جلسته التي سيعقدها غداً لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات. وقال المجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجلسة رقم 11 ستكون جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات". وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الجلسة المقبلة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الحالي، وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين.



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