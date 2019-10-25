ساحة التحرير وجسر الجمهورية الآن.. 'صور'

تنشر الخليج 365، صوراً لساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط بغداد، حيث يتجمع مئات المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.