الداخلية: مجموعات تقوم بحرق مقرات للأحزاب وبعض الدوائر الحكومية في المحافظات

كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، عن قيام مجموعات بحرق مقرات للاحزاب وبعض الدوائر الحكومية في المحافظات.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجموعات تقوم بحرق مقرات للاحزاب وبعض الدوائر الحكومية في المحافظات".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين خلال التظاهرات.
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