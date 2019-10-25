الكويت تدعو مواطنيها للتريث في السفر إلى العراق

دعت السفارة الكويتية في بغداد، المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر للعراق، وحثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات وأماكن التظاهر.
ودعا البيان، "المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".
وشهدت العاصمة بغداد، وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق اليوم الجمعة 25 تشرين اول استئناف مظاهرات مطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، وتحولت هذه التظاهرات مساءا الى اعتصام مفتوح مؤكدين سلمية الاحتجاجات ورافعين الاعلام العراقية للمطالبة "بالحقوق المشروعة".
واسفرت صدامات بين المتظاهرين وقوى الامن عن استشهاد واصابة العشرات، فضلا عن حرق مقار حزبية ومؤسسات حكومية وقطع للطرق.
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