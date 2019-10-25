الكويت تدعو مواطنيها للتريث في السفر إلى العراق

وقال بيان للسفارة "على المواطنين الكويتيين الذين ينوون ‏السفر إلى العراق التريث وعدم السفر في الوقت الحالي ‏نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض ‏المدن العراقية‎".‎

ودعا البيان، "المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في ‏المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة ‏واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن ‏أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات ‏المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".‏



وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد حذرت رعاياها من ‏السفر والتنقل والتظاهرات في العراق.‏

وشهدت العاصمة بغداد، وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق اليوم الجمعة 25 تشرين اول ‏استئناف مظاهرات مطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، وتحولت هذه التظاهرات مساءا الى ‏اعتصام مفتوح مؤكدين سلمية الاحتجاجات ورافعين الاعلام العراقية للمطالبة "بالحقوق ‏المشروعة".‏

واسفرت صدامات بين المتظاهرين وقوى الامن عن استشهاد واصابة العشرات، فضلا عن حرق ‏مقار حزبية ومؤسسات حكومية وقطع للطرق. ‏



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