طهران تتهم السعودية وإسرائيل والأمريكيين باستغلال احتجاجات العراق

وقال عبد اللهيان، إن "هذه البلاد تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار العراق وإسقاط الحكومة المنتخبة وتهيئة الأجواء للتدخل الأجنبي في العراق من خلال استغلالها للمطالب الحقيقية للشعب العراقي".

أضاف المسؤول الإيراني، أن "هذه البلاد تتبع طريقة توظيف البعثيين والمندسين من أجل استغلالهم في عرقلة عمل الحكومة".

وشدد عبد اللهيان على أن "الحل يكمن في الاهتمام الحقيقي بالمطالب المعيشية للشعب العراقي والانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من العراق".



وشهدت العاصمة بغداد، وتسع محافظات في وسط وجنوب العراق استئناف مظاهرات مطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، فيما وصف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الدعوات لإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خارج نطاق الدستور والقانون بـ"المؤامرة".