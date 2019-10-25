عبد المهدي يخول المحافظين سلطة فرض حظر التجوال بمحافظاتهم

خوّل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم. وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي خوّل المحافظين سلطة فرض حظر التجوال الكلي أو الجزئي في محافظاتهم". وأعلنت محافظات البصرة وذي قار والمثنى وواسط، فرض حظر التجوال في مدنها، بعد تزايد أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة.



وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين خلال التظاهرات. وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين خلال التظاهرات.

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