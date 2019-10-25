محافظ واسط لـ السومرية: نشرنا كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، عن نشر كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق.

وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم نشر كاميرات مراقبة في جميع المناطق التي تشهد تظاهرات لتشخيص الخروقات".

وأضاف أن "هناك من يريد اختراق التظاهرات من اجل خلق حالة فتنة بين المواطنين والقوات الامنية".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.