أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، عن نشر كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق.
وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم نشر كاميرات مراقبة في جميع المناطق التي تشهد تظاهرات لتشخيص الخروقات".
وأضاف أن "هناك من يريد اختراق التظاهرات من اجل خلق حالة فتنة بين المواطنين والقوات الامنية".
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ واسط لـ السومرية: نشرنا كاميرات مراقبة بمناطق التظاهرات لتشخيص الخروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.