دعا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الجمعة، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية إلى تشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي.
وأضاف أن "المرجعية الدينية رسمت بخطابها مساراً إصلاحياً من خلال تأكيدها على نقاط جوهرية في مقدمتها الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم التعرض الى الممتلكات العامة ومناشدة القوات الامنية والمتظاهرين بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس منعاً لوقوع اعمال عنف وشغب وفوضى قد تسمح لمزيد من التدخل الخارجي في شؤون البلد وتصفية الحسابات الدولية".
وأكد المجلس، أن "الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها بلادنا العزيز وما تحمل معها من مخاطر حقيقية على الاستقرار والامن والسلم الاهلي، تستدعي من الجميع حكومة وشعبا واحزابا ومؤوسسات وافراد التحلي باعلى درجات المسؤولية الوطنية والسعي الجاد للالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية التي هي صمام الامان لبلدنا وشعبنا واستقرارنا".
وطالب المجلس، الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية والاحزاب، بــ "وضع حلول عاجلة للازمة وكشف الحقائق كاملة للجمهور وتشخيص مواطن الخلل والفساد ووضع خطة كاملة للاصلاح الحقيقي ومغادرة مسارات المحاصصة والمحسوبيات وسن القوانين والتشريعات التي تضع حدا للفساد وتوفر الارضية الجيدة للاصلاح والبناء والتقدم والازدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى يدعو الرئاسات الثلاث والقضاء لوضع خطة كاملة للإصلاح الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.