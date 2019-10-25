السيستاني يحذر من الفوضى والتدخل الخارجي وجعل البلد ساحة لتصفية حسابات اقليمية ودولية

حذر المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، من الفوضى والتدخل الخارجي وجعل البلد ساحة لتصفية حسابات اقليمية ودولية.

ونقل ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلاء أثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الالى بشأن التظاهرات وتابعتها الخليج 365، "تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن ابنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب".



وأضاف المرجع الأعلى، أن "ذلك يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والاقليمية ، ويحدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البلاد الأخرى من اوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال"