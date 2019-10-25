المرجع السيستاني يدعو القوات الامنية الى حماية المتظاهرين والتحلي بضبط النفس

دعا المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، الجمعة، القوات الامنية الى توفير الحماية للمتظاهرين والتحلي بضبط النفس.

ونقل ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلاء أثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الالى بشأن التظاهرات وتابعتها الخليج 365، "نذكّر القوات الأمنية بأن التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، فعليهم أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار الى الاصطدام بهم".



ودعا السيستاني في بيانه، القوات الالمنية الى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في اطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة".