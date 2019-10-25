المرجع السيستاني: الاعتداء على عناصر الامن والاضرار بالممتلكات يتنافى مع سلمية التظاهرات

أكد المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، الجمعة، أن الاعتداء على عناصر الامن والاضرار بالممتلكات يتنافى مع سلمية التظاهرات. ونقل ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلاء اثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الالى بشأن التظاهرات وتابعتها الخليج 365، إن "الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً".



وأضاف السيستاني، أن تلك الأعمال "تتنافى مع سلمية التظاهرات وتبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة".

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