المرجع السيستاني يدعو المتظاهرين والقوات الامنية الى الالتزام بالسلمية

دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، الجمعة، المتظاهرين والقوات الامنية الى الالتزام بالسلمية خلال التظاهات التي انطلقت اليوم في عشر محافظات.

واتلى ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلاء اثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الاعلى بشأن التظاهرات وتابعتها الخليج 365، إن "في هذه الاوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، وندعو أحبّتنا المتظاهرين واعزّتنا في القوات الأمنية الى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".



وأضاف البيان، "نناشد المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا من المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شكل من الاشكال، كما نناشدهم رعاية حرمة الاموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى".