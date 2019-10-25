مقتل متظاهر طعنا بالسكين من الخلف 'صورة'

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر طعنا بالسكين من الخلف.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن احد المتظاهرين تعرض لطعن بسكين من الخلف مااسفر عن مقتله في الحال".

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وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في تصريح صحفي، إن شهيدا واحد و50 مصاباً سقطوا جراء تظاهرات العاصمة بغداد حتى الآن.



وافاد مصدر امني لــ الخليج 365، في وقت سابق إن متظاهرا توفي صباح اليوم الجمعة، جراء جروح اصيبب بها في وقت سابق اليوم، عند جسر الجمهورية وسط بغداد، وسط تضارب المعلومات.