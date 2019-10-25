مقتل مدني بهجوم مسلح أمام منزله في ابي صيدا بديالى

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مدني في هجوم مسلح امام منزله في منطقة ابي صيدا بديالى.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني أثناء تواجده امام منزله في منطقة ابي صيدا بمحافظة ديالى".
وكانت خلية الإعلام الامني اكدت، امس الخميس، مقتل ستة اشخاص بينهم منتسبين اثنين بدوافع جنائية، والعثور على جثة مواطن اخر في ناحية ابي صيدا بديالى.
يشار الى أن القوات الامنية في المحافظة فرضت، يوم امس الخميس، حظرا للتجوال في بعقوبة وابي صيدا، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين في المحافظة بينهم مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ورئيس مجلس الناحية سعد صريوي، اضافة الى أحد اقربائه، وايضا اغتيال شيخ مقرب من مدير ناحية أبي صيدا.
وكانت خلية الإعلام الامني اكدت، امس الخميس، مقتل ستة اشخاص بينهم منتسبين اثنين بدوافع جنائية، والعثور على جثة مواطن اخر في ناحية ابي صيدا بديالى.
يشار الى أن القوات الامنية في المحافظة فرضت، يوم امس الخميس، حظرا للتجوال في بعقوبة وابي صيدا، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين في المحافظة بينهم مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ورئيس مجلس الناحية سعد صريوي، اضافة الى أحد اقربائه، وايضا اغتيال شيخ مقرب من مدير ناحية أبي صيدا.
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