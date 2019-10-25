ميس كمر توجه رسالة للمتظاهرين وتعلن تضامنها معهم (صورة)

مع ونشرت ميس على حسابها على انستغرام، صورة للعلم العراقي وعلقت عليها بتوجيه رسالة للمتظاهرين وللقوات الامنية. وقالت: "سلام عليك وعلى رافديك

نعم للثوره السلميه نعم لاخذ حقوق الشعب المسلوبه نعم لوحدة قواتنا الامنيه صفا بصف مع الشعب." وأضافت: "لا لقمع المتظاهرين وتعنيفهم.. لا للمندسين.. لاللتخريب.. لا للسلاح،." وتابعت: "حفظكم الله ورعاكم اخواننا واهلنا المتظاهرين.. نحن معكم دائما وأبدا .." وأعلنت تضامنها مع المتظاهرين باستخدامها هاشتاغ: #أنا_عراقي_أنا_مع_الثوره_السلميه. Advertisements ونال المنشور أكثر من 13 الف لايك في اقل من 24 ساعة، حيث اعلن متابعو ميس دعمهم لما نشرته، معتبرين ان هذا هو نداءهم.

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