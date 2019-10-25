عشر محافظات تشهد تظاهرات حاشدة تطالب بالاصلاح.. صور

وخرج الالاف من المواطنون في محافظات بغداد والبصرة والنجف والديوانية وكربلاء واسط وميسان والمثنى وذي قار، اضافة الى محافظة بابل في تظاهرات كبيرة.

وبدأت المحافظات العشر استعداداتها لهذه التظاهرة منذ ثلاثة أسابيع، بعد ان شهدت التظاهرة التي انطلقت في الأول من تشرين الاول الحالي سقوط الاف الضحايا من المتظاهرين بين شهيد وجريح.