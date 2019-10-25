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مقرب من الصدر يعلن البراءة من كل متظاهر يدعّي الانتماء للتيار الصدري

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أعلن مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري، الجمعة، البراءة، من كل متظاهر يدعّي الانتماء للتيار الصدري.
ونقلت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "كل من يدعي من المتظاهرين انه من التيار بقول او هتاف او اشارة او صورة او غير ذلك مطلقا فنحن براء منه".

وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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