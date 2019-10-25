ارتفاع حالات الاختناق بصفوف المتظاهرين وسط بغداد الى 33 حالة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن 33 متظاهرا تعرض الى الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها، لاسيما التي باتجاه المنطقة الخضراء.

يشار الى أن العشرات من المتظاهرين توافدو إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء امس الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الجمعة.