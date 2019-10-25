رئاسة مجلس النواب تصدر توجيها الى فوج حماية المجلس

وقال في بيان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "وجهنا آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات الى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف".وطالب الحداد، المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة"، داعيا الحكومة الى "التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب".

وأشار الحداد الى أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين"، مشددا على "ضرورة تأمين سير المظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين".